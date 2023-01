Fin de l’épidémie d’Ebola en Ouganda

L’Ouganda a annoncé mercredi 11 janvier l’éradication de l’épidémie d’Ebola sur le territoire national, moins de quatre mois après la confirmation du premier cas dans le district central de Mubende, le 20 septembre 2022. L’épidémie est causée par l’ebolavirus Soudan.



« L’Ouganda a rapidement mis fin à l’épidémie d’Ebola en renforçant les mesures de contrôle clés telles que la surveillance, le suivi des contacts, ainsi que la prévention et le contrôle des infections. Bien que nous ayons intensifié nos efforts pour mettre en place une riposte solide dans les neuf districts touchés, la solution miracle est venue de nos communautés qui ont compris l’importance de faire ce qu’il fallait pour mettre fin à l’épidémie, et elles ont agi », a déclaré la ministre ougandaise de la santé, Mme Jane Ruth Aceng Ocero.

Il s’agit de la première épidémie d’ebolavirus Soudan depuis dix ans et de la cinquième épidémie de ce type dans le pays. Au total, 164 cas ont été recensés (142 confirmés et 22 probables), avec 55 décès confirmés et 87 patients guéris. Plus de 4000 personnes ayant été en contact avec des cas confirmés ont été suivies et leur état de santé surveillé pendant 21 jours. Dans l’ensemble, le taux de létalité a été de 47 %. Le dernier patient est sorti de l’hôpital le 30 novembre, date à laquelle a commencé le compte à rebours de 42 jours avant la fin de l’épidémie.



Peu après la déclaration par l’Ouganda de l’apparition de l’épidémie d’ebolavirus Soudan, l’OMS a collaboré avec un large éventail de partenaires, notamment des développeurs de vaccins, des chercheurs, des donateurs et les autorités sanitaires ougandaises, pour identifier des candidats thérapeutiques et des vaccins à inclure dans les essais. Trois vaccins candidats ont été identifiés et plus de 5 000 doses de ceux-ci sont arrivées dans le pays, le premier lot le 8 décembre et les deux derniers le 17 décembre. La rapidité de cette collaboration marque une étape importante dans la capacité mondiale à répondre aux épidémies qui évoluent rapidement et à les empêcher de prendre de l’ampleur.