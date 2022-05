Fin du concours national d’évaluation des acquis des élèves de l’enseignement primaire

Le concours national d’évaluation des acquis des élèves de l’enseignement primaire a pris fin, vendredi le 20 mai 2022, avec la participation de 10 641 élèves répartis dans 67 écoles primaires dans tous les commissariats régionaux de l’éducation, selon un communiqué du ministère de l’Éducation publié sur sa page facebook.

Le concours est une expérience pilote qui a été lancée mercredi 18 mai dernier, pour la première fois, dans tous les commissariats régionaux de l’éducation. La démarche d’évaluation s’inscrit dans une orientation de développement du système éducatif pour l’enseignement primaire.

Ce processus d’évaluation, qui est mené par le ministère de l’Éducation nationale conformément au protocole d’examen national et en partenariat avec tous les acteurs concernés de l’éducation et le syndicat général des inspecteurs de l’enseignement primaire, vise à faire l’état des lieux pour évaluer les performances des élèves et leur niveau dans chaque année scolaire.