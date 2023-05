Fitch dégrade la note souveraine de l’Egypte à «B+»

Fitch Ratings a révisé la perspective de l’Egypte à négative jumelée à la première dégradation de la note du pays depuis 2013, citant le manque de réformes économiques et les défis de son système fiscal.

La note de défaut de l’émetteur à long terme en devises étrangères du pays a été révisée de « B » à « B+ », soit cinq crans en dessous de la catégorie d’investissement, a déclaré l’agence de notation basée à New York.

Cette note est désormais identique à celle de Standard & Poor’s, qui a également revu ses perspectives à la baisse le mois dernier.

Le risque de financement externe pour le pays a augmenté en raison des « besoins élevés de financement externe, des conditions de financement externe limitées et de la sensibilité du plan de financement élargi de l’Égypte au sentiment des investisseurs », a déclaré l’agence.

« Tout cela s’inscrit dans un contexte de grande incertitude sur la trajectoire du taux de change et de réduction des réserves de liquidités extérieures.

Fitch s’attend à ce que l’économie égyptienne ralentisse à 4 % au cours de l’exercice 2023, contre 6,6 % en 2022, avant de se redresser à 4,5 % l’année prochaine. Elle indique que l’inflation, les pénuries de devises étrangères, le resserrement de la politique budgétaire et l’incertitude économique accrue seront les principaux freins à la croissance.

L’Égypte, le pays arabe le plus peuplé et l’un des plus gros importateurs de blé au monde, est confrontée à des difficultés économiques depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022.

L’inflation est l’un des principaux problèmes pour l’économie et les consommateurs : L’inflation urbaine annuelle en Égypte a atteint en mars son niveau le plus élevé en six ans, principalement en raison de l’augmentation des prix des denrées alimentaires liée à la baisse de la valeur de la livre, a déclaré le mois dernier l’agence nationale de statistiques Capmas.

L’inflation a atteint 32,7 % en mars, contre 31,9 % le mois précédent.