Le président de la Commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports au Parlement, Fakhreddine Fadhloun, a déclaré que « le Fonds national pour la réforme de l’éducation vise à renforcer les ressources du ministère de l’Éducation, estimant que le budget reste insuffisant, notamment au regard de la vétusté des infrastructures ». Ila souligné sur Express Fm, que de nombreux domaines du système éducatif nécessitent plus de crédits, indiquant que le Fonds de réforme de l’éducation est basé sur l’utilisation de paiements de différents pourcentages sur des entités qui doivent contribuer au renforcement du système éducatif, telles que les entreprises et institutions publiques et privées, les pharmaciens et autres, et cette initiative a été approuvée dans le cadre de la loi de finances 2024. Selon ses dires, il existe une deuxième initiative présentée par le bloc libéral au sein du parlement, qui consiste à employer les titulaires de doctorat au chômage, qui sont plus de 7 000, ajoutant : « Il est nécessaire d’intervenir et de trouver des solutions en leur faveur, en mettant en place un mécanisme représenté par l’emploi d’établissements universitaires privés pour au moins 30 % d’entre eux. »

