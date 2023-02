Foo – Italie: la Lazio fait match nul 1-1 chez l’Hellas Vérone

La Lazio Rome a été accrochée 1-1 lors de son déplacement chez l’Hellas Vérone, premier relégable, mais conforte outefois sa quatrième place en Serie A, lundi, à l’issue d’un match décalé de la 21e journée.

L’équipe de Maurizio Sarri profite en effet des défaites de l’Atalanta Bergame (5e) et de l’AC Milan (6e) ce week-end pour grappiller une longueur d’avance (39 pts contre 38) sur ses deux concurrents dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Les Romains ont ouvert le score grâce à une superbe frappe en pivot dans la lucarne de l’ancien Barcelonais Pedro, après une passe lobée de Danilo Cataldi (45e).

Mais l’Hellas a égalisé après la pause par le Belge Cyril Ngonge, venu couper de la tête un coup franc de Darko Lazovic (51e). Mattia Zaccagni a eu la balle de la victoire pour la Lazio dans le temps additionnel, mais sa talonnade a été stoppée par le gardien adverse juste devant sa ligne (90+6).

La Lazio restait sur deux faux-pas en championnat et en Coupe d’Italie. Après la correction infligée à l’AC Milan fin janvier (4-0) au Stade olympique, les Laziali avaient été tenus en échec par la Fiorentina (1-1) à domicile, avant d’être éliminés en quart de finale de la Coupe par la Juventus (1-0).

- Publicité-