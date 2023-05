Foot – Allemagne (33e journée) : Bayern – Dortmund, le duel à distance continue …

Dans la course vers un onzième titre consécutif de champion d’Allemagne, le Bayern Munich doit franchir un obstacle majeur samedi, le RB Leipzig avec interdiction du faux-pas pour ne pas céder l’initiative à Dortmund.

A deux journées de la fin de la saison, le Bayern compte un point d’avance sur le Borussia (68 contre 67), et a retrouvé des couleurs dans son Allianz Arena la semaine dernière contre Schalke (6-0).

Pour les hommes de Thomas Tuchel, la partie s’annonce bien plus périlleuse face au RB Leipzig, actuellement troisième (60 points) et qui n’a pas encore assuré mathématiquement sa place en C1, avec quatre points d’avance sur le cinquième, Fribourg.

Dimanche, Dortmund devra s’imposer à Augsbourg, quasiment assuré du maintien et dont l’entraîneur Enrico Massen a reconnu dans l’hebdomadaire Sport-Bild qu’il se réjouirait d’un titre de champion pour le Borussia.

Le programme de la 33e journée:

Vendredi 19 mai

Fribourg – Wolfsburg

Samedi 20 mai

Hoffenheim – Union Berlin

Werder Brême – FC Cologne

Hertha Berlin – Bochum

Schalke 04 – Eintracht Francfort

Bayern Munich – RB Leipzig

Dimanche 21 mai

Mayence – Stuttgart

Augsbourg – Dortmund

Bayer Leverkusen – M?onchengladbach .

