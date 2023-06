Foot – Amical Algérie-Tunisie : le onze national effectue sa première séance d’entrainement à Annaba

L’équipe nationale tunisienne de football a effectué dimanche soir sa première séance d’entrainement au stade 19 mai 1956 à Annaba, en prévision du match amical qui l’opposera à son homologue algérienne mardi soir sur ce même stade.

La séance a été réservée à quelques exercices de décrassage notamment pour les joueurs ayant disputé le match contre la Guinée Equatoriale, samedi à Malabo et perdu sur le score de 1 but à 0, tandis que le reste du groupe s’est entrainé normalement.

Dans une déclaration à la presse avant cette séance ouverte au public, l’entraineur adjoint Ali Boumnijel a exprimé sa satisfaction des conditions de préparation, estimant que l’accueil à Annaba a été « exceptionnel et les conditions d’hébergement et de préparation sont toutes disponibles ».

Il a également estimé que ce match amical sera un derby maghrébin, relevant que « les Verts sont de redoutables adversaires » et l’équipe tunisienne « tentera de les bousculer chez eux ».

L’ex gardien international a considéré que le temps pour ce match est court pour les deux sélections et l’équipe tunisienne s’est déplacée à Annaba pour disputer cette rencontre qui « sera certainement bénéfique aux joueurs et au staff technique ».

De son côté, le milieu de terrain Mohamed Ali Ben Romdhane a indiqué que ce derby entre l’Algérie et la Tunisie sera « exceptionnel devant un public qui sera présent en force ».

Le défenseur Oussama Haddadi a estimé pour sa part que la rencontre sera serrée et tous les joueurs tunisiens s’étaient préparés pour « disputer un match exceptionnel et faire plaisir au public ».

La sélection tunisienne est arrivée dimanche matin tandis que l’équipe algérienne est attendue lundi matin à Annaba en prévision de ce match, après son déplacement à Douala pour affronter l’Ouganda (2-1).

