Foot – Amical Algérie-Tunisie : un match à prendre avec beaucoup de sérieux (Jalel Kadri)

La sélection nationale tunisienne de football a effectué lundi sa dernière séance d’entrainement au stade 19 mai 1956 à Annaba, en prévision du match amical qui l’opposera à son homologue algérienne, mardi à partir de 20h00, sur la même pelouse.

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, a déclaré en marge de cette séance, que le match face à l’Algérie est un match de préparation qu’l faut prendre avec beaucoup plus de sérieux.

A propos de la première défaite des Aigles de Carthage en qualifications de la CAN-2023, face à la Guinée Equatoriale (0-1) à Malabo, Kadri a reconnu que « le onze national a disputé l’un des plus mauvais matches durant ces deux dernières saisons. »

« On est appelé à faire une réaction d’orgueil pour défendre la réputation du football tunisien. Les joueurs en sont conscients et ils sont appliqués et décidés à livrer une bonne prestation », a-t-il affirmé ajoutant que les joueurs « doivent disputer le match qu’il faut en faisant preuve de rigueur défensive et d’efficacité sur le plan offensif en cherchant les solutions au niveau de l’animation ».

Rappelons que le match sera dirigé par un trio arbitral mauritanien composé de l’arbitre central Abdelaziz Bouh et des arbitres-assistants Dia Hamdine et Ibrahim Salem

