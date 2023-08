Foot – Amical : ES Metlaoui – AS Soliman (0-0)

L’ES Metlaoui et l’AS Soliman se sont neutralisées (0-0), lors d’un match amical de football disputé dimanche au stade de Kalaa Kobra, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la nouvelle saison de Ligue 1 (2023-2024).

L’ES Metlaoui évoluera lors de la première phase du championnat dans la poule B qui comprend également l’Espérance de Tunis, le CS Sfaxien, l’US Monastir, l’US Ben Guerdane, le CA Bizertin, l’ES Metlaoui et l’AS Marsa. L’équipe entamera sa saison en recevant l’US Tataouine, le 20 août.

De son côté, l’AS Soliman a été versé dans la poule A aux côtés de l’Etoile du Sahel, du Club Africain, du Stade Tunisien, de l’O.Béja, de l’US Tataouine et de l’EGS Gafsa. L’équipe ouvrira sa saison face au Stade Tunisien, le 19 août à domicile.

