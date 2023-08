Foot – Amical : Etoile du Sahel – CA Bizertin 0-0

L’Etoile du Sahel et le CA Bizertin se sont neutralisés (0-0), lors d’un match amical disputé mercredi à Sousse, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la nouvelle saison de Ligue 1 (2023-2024).

Le club étoilé, champion sortant, évoluera lors de la première phase du championnat dans la poule A aux côtés du Club Africain, de l’US Ben Guerdane, de l’O.Béja, du Stade Tunisien, de l’AS Soliman et de l’EGS Gafsa.

De son côté, le CA Bizertin a été versé dans la poule B qui comprend également l’Espérance de Tunis, le CS Sfaxien, l’US Monastir, l’US Tataouine, de l’ES Metlaoui et de l’AS Marsa.

