Foot – Angleterre: Liverpool écrase Leeds (6-1) et continue de rêver à l’Europe

Liverpool a largement dominé Leeds (6-1) lundi lors du dernier match de la 31e journée de Premier League, pour continuer à croire à une possible qualification à la Ligue des champions.

Le buteur Cody Gakpo a ouvert le score (35e) après un service idéal de Trent Alexander-Arnold, juste avant que Mohamed Salah ne double la mise (39e) à la conclusion d’un contre éclair.

Luis Sinisterra a réduit le score dès le début de la deuxième période en volant le ballon dans les pieds d’Ibrahima Konaté, fautif sur le coup (47e).

Mais cela n’a pas enrayé la machine rouge, qui a alourdi le score par Diogo Jota (52e, 73e), Salah encore (64e) et Darwin Nunez (90e).

Grâce à ce succès, qui met fin à une série de quatre rencontres sans victoire, les Reds sont huitièmes (47 points) à neuf points de Newcastle, surprenant quatrième et donc dernier détenteur provisoire d’un ticket d’accès à la C1.

Les joueurs de Jürgen Klopp en sont encore loin, mais leur démonstration offensive du soir – face au seizième du championnat anglais, certes – prouve encore une fois à quel point ils peuvent être redoutables.

Autre motif d’espoir: leur calendrier abordable. La rencontre contre Tottenham le 30 avril (17h30) à Anfield sera la seule contre un club habitué aux places européennes.

Les Liverpuldiens viennent de faire match nul contre le leader Arsenal (2-2) et Chelsea (0-0) après avoir perdu contre Manchester City (4-1).

Avant cela, la dernière victoire du club en championnat était une orgie offensive comparable à celle du soir, cette fois contre le voisin honni: Manchester United (7-0).

