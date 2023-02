Foot – Angleterre : Première victoire de Liverpool en Premier League en 2023

Liverpool, en grande difficulté en championnat, s’est relancé lundi en remportant contre Everton le traditionnel derby de la Mersey 2-0, son premier succès en Premier League en 2023 après quatre sorties consécutives sans victoire.

Ces trois points, acquis grâce à des buts de Mo Salah et Cody Gakpo, ramènent les Reds à la neuvième place. Avec encore un match de retard, ils sont désormais à neuf longueurs de la quatrième place de Newcastle, qualificatif pour la prochaine Ligue des champions.

Everton reste pour sa part 18e et relégable.

Devant leur public, les hommes de Jürgen Klopp ont produit le match avec énormément d’énergie, mais leur volonté d’aller vers l’avant a été gâchée par trop d’imprécisions à l’approche de la surface adverse.

La partie a basculé à la 36e minute, en moins de dix secondes : sur corner, le défenseur d’Everton James Tarkowski a placé une tête sur le poteau d’Alison et sur le contre, Darwin Nunez et Salah ont combiné à deux à la vitesse de l’éclair. Après avoir remonté tout le terrain au sprint, l’Egyptien a repris victorieusement sans contrôle le centre de son compère uruguayen (1-0, 36e).

Les Reds ont doublé la mise juste après la pause, de nouveau sur un contre.

Le Néerlandais Gakpo, arrivé au mercato hivernal, a marqué son premier mais sous son nouveau maillot (2-0, 49e).

Liverpool a ensuite dominé sans parvenir à alourdir le score, malgré la rentrée de Diogo Jota, acclamé par Anfield pour son retour après quatre mois d’absence pour une blessure au mollet.

