Foot-Bayern Munich: l’entraineur Nagelsmann sanctionné après ses critiques contre les arbitres

L’entraîneur du Bayern Julian

Nagelsmann a écopé d’une amende de 50.000 euros pour ses vives critiques à

l’encontre des arbitres après la défaite munichoise à M?onchengladbach,

mais évite une suspension, a annoncé la Fédération allemande mercredi.

Après le revers du Bayern en championnat contre le Borussia

Mo?nchengladbach samedi (3-2), Julian Nagelsmann a vivement critiqué

l’arbitre de la rencontre Tobias Welz, lui reprochant notamment le carton

rouge contre le défenseur central munichois Dayot Upamecano dès la 9e

minute.

Dans la foulée, Nagelsmann s’était platement excusé, reconnaissant avoir

été trop loin dans ses propos. « Les émotions appartiennent au sport. Mais

je dois m’excuser pour le choix de mes mots à l’encontre de l’équipe

(arbitrale) entourant Tobias Welz », avait-il tweeté.

La commission de discipline de la Fédération allemande a estimé qu’il n’y

avait pas matière à interdire Nagelsmann de vestiaire, prenant notamment en

compte ses excuses « le soir même ». Elle lui a infligé une amende élevée de

50.000 euros.

Critiqué pour ses propos, Nagelsmann va désormais pouvoir à nouveau se

concentrer sur la préparation des prochains matches du Bayern: la réception

de l’Union Berlin dimanche (17h30) pour le choc de la 22e journée de

Bundesliga, le déplacement à Stuttgart dans dix jours, puis la réception du

Paris SG en huitième de finale retour de la Ligue des champions dans deux

semaines.

Si les Munichois ont pris une option en C1 en s’imposant au Parc des

Princes (1-0), la concurrence en Bundesliga a profité du faux pas à

Gladbach

pour revenir, avec l’Union Berlin et le Borussia Dortmund à égalité de

points, et trois autres équipes, Fribourg, le RB Leipzig et l’Eintracht

Francfort à

respectivement trois, quatre et cinq points.

