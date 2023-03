Foot-C1 (Tirage au sort): Programme des quarts de finale

Le tenant du titre, le Real Madrid retrouvera Chelsea au même stade que la saison passée, un énorme choc qui opposera Manchester City au Bayern Munich, l’Inter défiera le Benfica, et un duel entre clubs de Serie A opposera l’AC Milan et Naples, tel est le résultat du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions qui a eu lieu ce vendredi à Nyon (Suisse).

Les matchs aller auront lieu les 11 et 12 avril, tandis que les manches retour sont programmées pour les 18 et 19 du même mois.

Voici le tirage complet des quarts de finale de la Ligue des Champions :

Real Madrid – Chelsea

Inter – Benfica

Manchester City – Bayern Munich

AC Milan – Naples

Le programme des demi-finales de la Ligue des Champions :

AC Milan ou Naples – Inter ou Benfica

Real Madrid ou Chelsea – Manchester City ou Bayern Munich

