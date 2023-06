Foot – CA Bizertin : Ahmed Akaichi de retour pour une saison renouvelable

Le joueur Ahmed Akaichi vient de signer un contrat d’une année renouvelable avec le CA Bizertin, a annoncé le club de Ligue 1, mercredi, sur sa page officiellle facebook.

Après plusieurs expériences dans des clubs tunisiens et étrangers, l’attaquant international de 34 ans sera de retour à son club d’origine qui vient d’assurer cette saison son maintien parmi l’élite après avoir terminé la phase play-out à la deuxième place avec 19 points.

Pour renforcer ses rangs en prévision de la prochaine saison, le club s’est attaché récemment les services du milieu défensif de l’ES Metlaoui Aalaeddine Bouallagui et de l’attaquant de l’AS Mhamdia Jameleddine Boubakri outre les joueurs Taieb Ben Zitoun et Fahd Ajlani.

