Foot-CAN 2021 (Gr J, 2e journée): Précieuse victoire des Aigles de Carthage à Malabo

La sélection tunisienne de football a remporté une précieuse victoire en déplacement face à son homologue de Guinée Equatoriale 1 à 0 (mi-temps :0-0), en match comptant pour la 2e journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (Gr.J), disputé vendredi soir à Malabo.

Large vainqueurs de la Libye lors de la 1re journée (4-1), les Aigles de Carthage ont du batailler dur cette fois pour franchir l’écueil du Nzalang Nacional qui a opposé une grande résistance, notamment en première période, pour essayer de redresser la barre après sa défaite à l’extérieur face à la Tanzanie (1-2)

Les premières 45 minutes étaient équilibrées et marquées par un manque de réussite des deux lignes d’attaque, notamment deux bonnes opportunités manquées par Khaoui et Ben Mohamed côté tunisien et des parades du gardien Ben Mutapha.

A la reprise la sélection tunisienne se montrait plus entreprenante en pressant l’adversaire dans son camp. Ben Mohamed ratait en début de seconde période une excellente occasion en perdant son duel avec le gardien équato-guinéen. Jouant de malchance, les Aigles de Carthage laissaient échapper une autre occasion en or par Anice Badri qui, face à face au gardien, manquait le cadre (68).

Elevant le rythme de jeu et maintenant une forte pression sur l’arrière garde adverse, les protégés de Kebair débloquaient finalement la situation à la 74 par Wahbi Khazri qui donnait l’avantage à son équipe en trompant de près le gardien sur une passe décisive de Badri au second poteau.

Remis en confiance, les co-équipiers de Khenissi qui remplaçait en fin de rencontre Khazri, blessé, géraient leur mince et précieux avantage avec sans froid, contrant toutes les tentatives adverses et maintenant la pression sur l’arrière garde des équato-guinéens. Ils confirment ainsi leur excellent début de campagne africaine sous la houlette de leur nouvel entraîneur Mondher Kebair.

Dans l’autre match du groupe, la Libye a redressé la barre en battant la Tanzanie (2-1), après avoir été mené au score, mardi à soir à Monastir.

Les Tanzaniens ouvraient le score à la 18 par Mbwana Samatta sur penalty, score sur lequel s’achève la mi-temps. Les Chevaliers de la Méditerranéens, entraînés par le vétéran tunisien Faouzi Benzarti, remettaient les pendules à l’heure en seconde période par Sanad Warfeli sur penalty également (67) avant d’arracher le but de la victoire à la 81 par Anis Mohamed Saltou.

Les Aigles de Carthage remportent leur deuxième victoire après avoir dominé la Libye (4-1) lors de la 1re journée à Radès au moment où la Tanzanie battait la G.Equatoriale (2-1). Ils consolident ainsi leur place de leader du groupe avec 6 points devant la Tanzanie et la Libye (3 pts), la Guinée Equatoriale fermant la marche (0 pt).

La compétition observera une longue trêve avant la 3e journée qui est prévue fin août prochain au cours de laquelle la Tunisie recevra la Tanzanie et la Libye accueillera la Guinée équatoriale.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de la CAN 2021 qui aura lieu au Cameroun.

Tunisie: Farouk Ben Mustapha, Saddem Ben Aziza, Yassine Merieh, Elyès Sekhiri, Mohamed Drager, Ali Maaloul, Aymen Ben Mohamed, Ferjani Sassi (MA Ben Romdhane 60), Seifeddine ElKhaoui (A.Badri 45), Youssef Msakni, Wahbi Khazri (Taha Yacine Khenissi 82).