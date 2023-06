Foot – CAN-2023 (Qual) – Le onze national à Malabo pour confirmer son leadership

La sélection tunisienne de football tentera de ramener une victoire de son déplacement à Malabo pour s’assurer définitivement le leadership du groupe J, à l’occasion de son match face à la Guinée Equatoriale, comptant pour la 5e journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023).

Le onze national occupe la tête du classement de son groupe avec 10 points, à une longueur d’avance sur son adversaire du jour, qui a besoin d’un seul point pour se qualifier, tandis que la Libye qui pointe à la troisième place avec 3 points devra associer une victoire sur le Botswana (1 point) à une défaite de la Guinée Equatoriale pour entretenir l’espoir d’une qualification en phase finale.

Après avoir assuré pour la 16e fois de suite leur qualification pour la phase finale prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, les aigles de Carthage tenteront de remporter leur 4e victoire et troisième de suite pour conserver leur invincibilité (3 victoires et 1 nul), avant d’aborder le match amical face à l’Algérie, le 20 juin à Annaba, dans les meilleures dispositions morales.

En l’absence de plusieurs cadres de l’équipe pour des raisons multiples, à l’instar de Elyès Sekhiri, Youssef Msakni, Ali Maaloul et Naim Sliti, le sélectionneur national comptera sur les autres éléments les plus aguerris à ce genre de périples, à l’image du gardien Aymen Dahmène, du duo défensif Yassine Meriah et Montassar Talbi, et des milieux de terrain Aissa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane et Hannibal Majbri.

Il tentera également d’offrir l’opportunité à quelques jeunes joueurs qui vont faire, de leur côté, le nécessaire pour mériter leur place parmi le onze national, tels que Hamdi Laabidi, Oussama Abid, Mohamed Wael Derbali, Oussama Bouguerra, Mohamed Dhaoui et Haykel Chikhaoui.

Outre la première place du groupe, l’équipe de Tunisie tentera de confirmer sa solidité défensive pour préserver ses bois jusqu’ici intacts, même si sa tache s’annonce difficile face à un adversaire qui évoluera sur son terrain et devant son public et qui fera de son mieux pour rendre la pareille à son adversaire, qui lui a infligé une lourde défaite au match aller à Radès (4-0) et composter son ticket pour la phase finale.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 16h00 ht, sera dirigé par un trio arbitral ivoirien conduit par Ibrahim Khalilou Traore.

- Publicité-