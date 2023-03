Foot – CAN 2023 (Qualifications): programme des 3e et 4e journées

Programme des matchs des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023 entre le 23 et le 28 mars (heures tunisiennes).

Mercredi 22 mars

16h00: GR-L : Bénin-Rwanda

18h00: Gr-A : Sierra Leone – Sao Tomé

Jeudi 23 mars

14h00 :Gr- E : Madagascar-République centrafricaine

17h00 :Gr-H : Zambie-Lesotho

17h00 :Gr-G : Congo-Soudan du Sud

17h00 :Gr-E : Ghana-Angola

20h00 : Gr-I : Gabon-Soudan

22h00 :Gr- F : Algérie-Niger

Vendredi 24 mars

14h00: Gr-I : RD Congo-Mauritanie

15h00 : Gr-F : Ouganda-Tanzanie

17h00 : Gr-A : Nigeria-Guinée-Bissau

17h00 : Gr-H : Côte d’Ivoire-Comores

17h00 : Gr-B : Cap-Vert-Eswatini

17h00 : Gr-K : Afrique du Sud-Liberia

20h00 : Gr-D : Egypte-Malawi

20h00 : Gr-J : Guinée équatoriale-Botswana

20h00 : Gr-G : Mali-Gambie

20h00 : Gr-L : Sénégal-Mozambique

21h00 : Gr-B : Burkina Faso-Togo

21h30 : Gr-C : Cameroun-Namibie

21h30 : Gr-J : Tunisie-Libye

22h30 : Gr- D : Guinée-Ethiopie

Dimanche 26 mars

14h00 : Gr-H: Lesotho-Zambie

15h00 : Gr-A : Sao Tomé-Sierra Leone

Lundi 27 mars

14h00 : Gr-L : Rwanda-Bénin

14h00 :Gr-G : Soudan du Sud-Congo

15h00 : Gr- E : République centrafricaine-Madagascar

17h00: Gr- F : Niger-Algérie

18h00 : Gr- E : Angola-Ghana

19h00: Gr- A : Guinée-Bissau-Nigeria

21h00 : Gr- D : Ethiopie-Guinée

21h00 : Gr- I : Soudan-Gabon

Mardi 28 mars

14h00 : Gr-C : Namibie-Cameroun

14h00 : Gr- B : Eswatini-Cap-Vert

14h00 : Gr- D : Malawi-Egypte

14h00 : Gr- J : Botswana-Guinée équatoriale

16h00 : Gr- F : Tanzanie-Ouganda

17h00 : Gr- L : Mozambique-Sénégal

19h00 : Gr- K : Liberia-Afrique du Sud

20h00 : Gr- G : Gambie-Mali

21h00 : Gr- H : Comores-Côte d’Ivoire

21h00 : Gr- B : Togo-Burkina

22h00 : Gr- J : Libye-Tunisie

22h00 : Gr- I : Mauritanie-RD Congo.

- Publicité-