Le Bénin et la Zambie ont fait match nul (1-1), mardi soir à Alexandrie, en clôture de la première journée du groupe C de la coupe d’Afrique des nations U20 organisée en Egypte.

En lever de rideau, la sélection tunisienne s’est inclinée devant son homologue gambienne (0-1), sur un but de Alagie Saine à la 84e.

Lors de la deuxième journée, les aiglons de Carthage croiseront le fer avec l’équipe du Bénin, vendredi prochain, tandis que la Gambie sera opposée à la Zambie.

- Publicité-