Foot – CAN-2024 (qual.) : le onze national poursuit sa préparation avant d’affronter la Libye

La sélection nationale de football a effectué lundi après-midi sa deuxième séance d’entrainement au stage annexe de Radès, dans le cadre de sa préparation pour la double confrontation avec la Libye, les 24 et 28 mars, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations (Côte d’Ivoire 2024).

Selon la fédération tunisienne de football, la séance qui a duré 75 minutes, s’est déroulée en présence de 18 joueurs tandis que Dylan Bronn, Elyes Achouri et Yann Valery se sont contentés de quelques exercices de décrassage au lieu de résidence de l’équipe, sous la direction du staff médical, en attendant l’arrivée de Hannibal Mejbri, Elyès Sekhiri et Anis Ben Slimane, ce soir.

Rappelons que le match de la troisième journée aura lieu vendredi au stade Hammadi Agrebi de Radès à partir de 21h30, tandis que la rencontre de la quatrième journée, est prévue mardi 28 mars à Benghazi à la même heure.

La Tunisie occupe la tête du classement du groupe J avec 4 points, devant la Guinée Equatoriale et la Libye (3 points chacune), tandis que le Botswana ferme la marche (1 point).

