Foot-CAN (qualifications): Jalel Kadri dévoile une liste de 25 joueurs

Le sélectionneur national de l’équipe de Tunisie seniors de football, Jalel Kadri a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour le stage précédent la double confrontation avec la Libye pour le compte de la 3e et 4e journées des qualifications à la prochaine coupe d’Afrique des nations.

Liste des joueurs:

Aymen Dahmane, Bechir Ben Saïd, Moez Cherifia, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Nader Ghandri, Yann Valery, Ali Maaloul, Ali Abdi, Wajdi Kechrida, Mohamed Drager, Elyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Aissa Laidouni, Chaim Jebali, Mohamed Ali Ben Romdhan, Hannibal Mejbri, Ghaylène Chaalali, Elyes Achouri, Firas Belarbi, Haythem Jouini, Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri, et Omar Layouni.

Les deux matchs face à la Libye sont, note-t-on, programmés pour le 24 mars au stade de Radès et le 28 du même mois à Benghazi en Libye.

