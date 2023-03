Foot – CAN U20 (1/2 finales): La Tunisie s’incline face au Sénégal 0-3

La sélection tunisienne de football des moins de 20 ans (U20) s’est inclinée en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie devant son homologue sénégalaise 0-3, lundi à Suez.

Les sénégalais ont dominé les aiglons de Carthage grâce à un premier but de Pape Demba intervenu dés la 7e et à un doublé de Lamine Camara (18e et 52e).

Les protégés d’Adel Sellimi disputeront vendredi prochain le match de classement pour la troisième place contre le vainqueur de l’autre demi-finale qui opposera plus tard dans l’après-midi, le Nigéria à la Gambie.

La Tunisie, rappelle-t-on, s’était qualifiée vendredi aux demi-finales aux dépens du Congo 5-4 tab (2-2 au terme du temps réglementaire, 3-3 après prolongations), assurant par la même occasion sa qualification au Mondial-2023.