Foot-CAN U20 Egypte 2023: trois stades retenus pour le tournoi (CAF)

Trois stades accueilleront la phase finale de

la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans CAN U20, prévue en

Egypte du 16 février au 11 mars 2023, a indiqué jeudi la Confédération

africaine de football (CAF).

Il s’agit du Cairo International Stadium (75.000 spectateurs), du Suez

Canal Authority Stadium (21.000) et du stade d’Alexandrie (20.000).

Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 19 février 2023 avec le

match d’ouverture entre l’Egypte, pays hôte, et le Mozambique, pays

d’Afrique australe, au Cairo International Stadium à 16h00 heure locale

(14h00 GMT).

En prévision de ce tournoi, La CAF, la Fédération égyptienne de football

(EFA) et le Comité d’organisation local (LOC) mettent la dernière main aux

préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations U20, l’un des événements

phares de la CAF pour les jeunes.

Pour rappel, douze pays africains scindés en trois groupes de quatre,

prendront part à cette compétition dont les demi-finalistes se qualifieront

à la phase finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans prévue du 20 mai

au 11 juin 2023 en Indonésie.

Les trois groupes :

Groupe A : Egypte, Mozambique, Sénégal, Nigeria.

Groupe B : Ouganda, République centrafricaine, Soudan du Sud, Congo.

Groupe C : Gambie, Tunisie, Bénin, Zambie.

