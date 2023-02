Foot-CAN U20 Egypte (2e J/Gr C): Le match Tunisie-Bénin délocalisé au stade Harras El-Houdoud

e comité d’organisation de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations de football des moins de 20 ans (U20) en Egypte, a décidé, conjointement avec le comité local de la compétition de délocaliser le match Tunisie-Bénin de la 2e journée du Groupe C au stade Harras El-Houdoud au lieu du stade d’Alexandrie.

Selon la Fédération tunisienne de football (FTF), cette décision intervient après le constat des organisateurs et des responsables de la CAF sur l’état de dégradation de la pelouse du stade d’Alexandrie qui a été déplorée par l’ensemble des sélections de la poule C.

Pour rappel, les aiglons de Carthage s’étaient inclinés hier mardi pour leur entrée en lice dans la compétition devant la Gambie 0-1, en match comptant pour la première journée (Groupe C), disputé au stade d’Alexandrie.

