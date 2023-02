Foot-CAN U20 Egypte (3ere J/Gr C): La Tunisie en quarts de finale

La sélection nationale tunisienne juniors (U20) de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie, en battant son homologue zambienne (2-1), en match comptant pour la 3e journée (Groupe C) du premier tour, disputé vendredi au stade du Caire, en Egypte.

Les deux buts de la Tunisie ont été signée Jebril Othman à la 31e et Mohamed Dhaoui à la 59e. Kingstone Mutandwa était parvenu à égalisé pour la Zambie à la 58e.

La Tunisie a ainsi terminé la phase des groupes à la place du dauphin avec 4 points derrière la Gambie (leader, 9 points), après une défaite devant la Gambie (0-1) et un nul vierge avec le Bénin.

