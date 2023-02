Foot-CAN U20 Egypte (Tunisie/préparation): Dhaoui et Kchiche en solo, Ghorbel forfait

La sélection nationale tunisienne juniors de football (U20) a parachevé, sa préparation pour le match contre la Gambie, demain mardi à partir de 15h, comptant pour la première journée (Groupe C) de la coupe d’Afrique des nations de la Catégorie en Egypte.

La séance de ce lundi s’est déroulée sur la pelouse du stade d’Al-Ittihad et a été consacrée aux ultimes aspects techniques à peaufiner.

La séance a en outre, vu la participation du défenseur Rayen Haddah qui avait rejoint le groupe.

Le sélectionneur Adel Sellimi a, par ailleurs, préféré laisser au repos Mohamed Dhaoui qui s’est plaint de douleurs et assujetti des examens par le staff médical.

De son côté, Mohamed Amine Kechich poursuit sa rééducation en solo en attendant que le staff médical tranche à son sujet.

A noter que le défenseur Mahmoud Ghorbel manquera le match contre la Gambie après avoir écopé d’un carton rouge lors du dernier match des qualifications.

La Confédération africaine de football (CAF) avait, rappelle-ton, désigné l’arbitre comorien Mohamed Athoumani pour diriger le match Tunisie-Gambie.

Athoumani sera assisté de Shaji Padayachy (Seychelles) et Omer Hamid Mohamd Ahmed (Soudan).

La quatrième arbitre sera le congolais Malala Kabanga Yannick.

