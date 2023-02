Foot – CAN U20 (préparation) : deux matches amicaux contre le Sénégal au menu du onze national

La sélection tunisienne juniors est entrée mercredi en stage de préparation qui se poursuivra jusqu’au 14 février, en prévision de la Coupe d’Afrique des nations U20, prévue du 19 février au 11 mars en Egypte.

Au cours de ce stage, le onze national juniors disputera deux matches amicaux face à son homologue sénégalais le samedi 11 février au stade Zouiten (14h00) et le mardi 14 février au stade Hammadi Agrebi de Radès (14h00).

La Tunisie, rappelle-t-on, évoluera lors du premier tour de la CAN-2023 dans le groupe C aux côtés de la Zambie, de la Gambie et du Bénin.

Les protégés de Adel Sellimi ouvriront face à la Gambie le 21 février, avant d’affronter le Bénin le 24 puis la Zambie le 27 du même mois. Les deux premiers du groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes des trois groupes se qualifient en quarts de finale.

Voici la liste des joueurs retenus pour ce stage :

Etoile du Sahel : Fraj Ben Njima, Adem Ouertani, Raed Gazzeh, Mohamed Amine Kechich, Hédi Jertila

Espérance de Tunis : Amanallah Memmiche, Ghayth Wahabi, Mohamed Aziz Abid, Malek Mehri, Amanallah Mjahed, Zineddine Sassi

Club Africain : Makram Seghaier, Youssef Snena, Yassine Dridi, Diaeddine Chihi, Adem Garreb

CS Sfaxien : Mahmoud Ghorbal, Baraket Hmidi

US Ben Guerdane : Mojhamed Béchir Abbassi

O. Béja : Mohamed Wael Derbali

S.Tunisien : Ali Saoud

O.Nîmes (France) : Rayane Nasraoui

AS Saint Etienne (France) : Jibril Othmane

O. Lyon (France) : Chaym Jebali

Al Ahly (Egypte) : Mohamed Dhaoui

Brighton (Angleterre) : Sami Olivier Chouchane

