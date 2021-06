Foot-Chelsea: Thomas Tuchel a prolongé son contrat jusqu’en 2024

Cela n’était plus qu’une question de temps, c’est désormais officiel. Thomas Tuchel a bel et bien prolongé son contrat avec Chelsea pour deux saisons supplémentaires comme l’a annoncé le club via un communiqué.

Arrivé à Chelsea dans l’urgence en janvier dernier après le renvoi de Frank Lampard, Thomas Tuchel avait initialement signé un contrat de 18 mois. Récompensé pour ses excellents résultats sur le banc des Blues, l’entraîneur allemand est désormais lié au club jusqu’en juin 2024. Dans le communiqué publié par le club londonien, le très bon bilan de Thomas Tuchel est mis en avant.

L’ancien entraîneur du PSG a permis de redresser la barre en Championnat, passant de la neuvième à la quatrième place, d’atteindre la finale de la FA Cup et évidemment de remporter la seconde Ligue des champions de l’histoire de Chelsea après une victoire face à Manchester City (1-0).

Alors que de nombreux clubs vont passer un été mouvementé pour savoir qui sera en charge de l’équipe la saison prochaine, les Blues s’assurent des semaines plus paisibles en confirmant Thomas Tuchel au poste.

Ce dernier a tenu à remercier le club de lui offrir une telle expérience, tout en assurant qu’il attendait avec impatience et ambition les prochaines étapes de sa carrière à Chelsea.