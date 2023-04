Foot-Coupe Arabe: L’US Monastir pour mettre un pied au second tour

L’Union sportive monastirienne abordera une nouvelle aventure en s’engageant en coupe arabe 2023 « coupe du Roi Salmane » avec toujours autant d’ambitions, notamment, celle de passer au second tour de la compétition, en défiant demain mercredi (20h) la formation Yéménite de Fahmane, sur la pelouse du stade du Roi Fahd à Riyad en Arabbie Saoudite.

Le club de la capitale du Ribat négociera cette confrontation avec un moral au beau fixe après s’être qualifiée pour les quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), et avoir assuré une série positive dans le championnat de la Ligue 1 tunisienne du football professionnel.

Et malgré un calendrier serré, les chances des ussémistes demeurent grandes pour réussir leur déplacement eu égard aux écarts techniques et sur le plan humain entre les deux formation.

Notons que le club de Fahmane est actuellement deuxième du championnat yéménite dans sa première phase avec 15 points à 5 longueurs du leader Al-Wihda, après 10 journées disputées.

La rencontre sera dirigée par l’arbitre jordanien Ahmed Yaakoub.

Pour rappel, le football tunisien sera représenté par trois clubs lors de la coupe arabe du Roi Salmane, à savoir; l’Union sportive monastirienne, le Club sportif sfaxien et l’Espérance sportive de Tunis qui rentrera en lice directement en phase de poules.

