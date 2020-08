Foot – Coupe d’Algérie (coronavirus) : l’édition 2019-2020 annulée, la JS Kabylie en Coupe de la CAF

L’édition 2019-2020 de la Coupe d’Algérie de football, suspendue en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), sera pratiquement annulée, a rapporté l’agence de presse algérienne (APS), mercredi, auprès d’une source autorisée.

S’adressant aux clubs professionnels, pour examiner ensemble les différents scénarios du déroulement de la saison 2020-2021, le président de la fédération algérienne (FAF) Kheireddine Zetchi, a indiqué aux présents que l’épreuve populaire « était annulée à 99% », précise la même source.

Lors de sa dernière réunion, le du Bureau fédéral de la FAF, n’a pu se prononcer sur la suite à donner à la Coupe d’Algérie 2019-2020, soulignant qu’il était dans l’attente de la réponse du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), « compte tenu de la spécificité de cette compétition ».

La Coupe d’Algérie avait été suspendue depuis mars dernier, à l’instar du championnat, à l’issue des quarts de finale (aller), disputés les 10 et 11 mars. Les clubs qui restent encore en lice sont: le CABB Arreridj, l’ES Sétif, l’US Biskra, le WA Boufarik, l’USM Bel-Abbès, l’Amel Boussaâda, le

Paradou AC et l’ASM Oran.

Avec l’annulation quasi certaine de la Coupe d’Algérie, la seconde place donnant accès à une participation à la Coupe de la Confédération (CAF), d’habitude réservée au vainqueur de l’épreuve, devrait revenir à la JS Kabylie, quatrième au classement final de la saison 2019-2020.