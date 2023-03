Foot-Coupe de France: l’OM éliminé aux tirs au but par Annecy en quart de finale

L’Olympique de Marseille a été éliminé de la

Coupe de France, battu par Annecy aux tirs au but (7-6, 2-2 à la fin du

temps réglementaire), mercredi en quarts de finale au Stade Vélodrome.

Vainqueur de l’épreuve à dix reprises dont la dernière en 1989, l’OM a

ouvert la marque par Jordan Veretout (29e) puis a encaissé deux buts par

Moise Sahi Dion (53e) et Kevin Mouanga (59e), avant que François Regis

Mughe n’égalise au bout du temps additionnel (90+6). Annecy, 10e de Ligue

2, rejoint en demi-finales Lyon, Nantes et Toulouse.

- Publicité-