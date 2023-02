Foot – Coupe de la CAF (2ej) : l’US Monastir arrache un nul précieux au Réal Bamako (1-1)

L’US Monastir a ramené un point précieux de Bamako après avoir tenu en échec la formation malienne de l’AS Réal Bamako (1-1), dimanche, en match comptant pour la deuxième journée de la coupe de la Confédération de football (groupe D).

Les Maliens ont ouvert la marque à la 48e par Makan Samabaly, avant que les Usémistes n’égalisent par Zied Aloui à la 77e.

Dans l’autre match du groupe disputé à Dar Essalam, les Tanzaniens de Young Africans ont dominé les Congolais du TP Mazembe (3-1).

Les trois réalisations tanzaniennes portent la signature de Kennedy Musonda (7), Mudathir Yahya (12) et Tuisila Kisinda (92), tandis que l’unique but du TP Mazembe a été inscrit par Alex Ngonga (80).

A l’issue de cette deuxième journée, le représentant tunisien occupe seul la tête du classement du groupe D avec 4 points, devant le TP Mazembe et Young Africans qui se partagent le même nombre de points (3 pts), tandis que Real Bamako ferme la marche avec un seul point.

Lors de la prochaine journée, prévue le 26 février, les protégés de Serbe Darko Novic seront en déplacement à Lubumbashi pour affronter le TP Mazembe, tandis que Réal Bamako accueillera Young Africans.

Les résultats

Dimanche 19 février

Young Africans – TP Mazembe 3-1

Réal Bamako – US Monastir 1-1

Déjà joués :

Dimanche 12 février

TP Mazembe – Réal Bamako 3-1

US Monastir – Young Africans 2-0

Equipe Pts J G N D BP BC DIF

US Monastir 4 2 1 1 0 3 1 +2 Mazembe 3 2 1 0 1 4 4 0 Y.Africans 3 2 1 0 1 3 3 0 Réal Bamako 1 2 0 1 1 2 4 -2

Reste à jouer

Dimanche 26 février

TP Mazembe – US Monastir

Réal Bamako – Young Africans

Mercredi 8 mars

US Monastir – TP Mazembe

Young Africans – Réal Bamako

Dimanche 19 mars

Réal Bamako – TP Mazembe

Young Africans – US Monastir

Dimanche 2 avril

TP Mazembe – Young Africans

US Monastir – Réal Bamako