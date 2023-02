Foot – Coupe de la CAF (2ej) : l’US Monastir, pour un retour gagnant de Bamako

L’US Monastir tentera de ramener les trois points de la victoire, à l’occasion de son déplacement à la capitale malienne pour affronter le Real Bamako, dimanche, dans le cadre de la deuxième journée de la coupe de la Confédération de football.

Après une bonne entame de la phase de poules grâce à sa victoire face aux Tanzaniens de Young Africans, dimanche dernier à Radès, le représentant tunisien qui atteint pour la première fois cette étape de compétition, espère conforter son avantage ainsi que ses chances de décrocher l’une des deux places qualificatives pour les quarts de finale.

Mais la mission des protégés du Serbe Darko Novic ne sera pas une promenade de santé face à un adversaire qui tentera à tout prix de se rattraper après sa défaite à Lubumbashi face au TP Mazembe (3-1). Les coéquipiers de Béchir Ben Said devront savoir se comporter au milieu de l’ambiance qui entoure ce match et faire preuve de discipline et de maturité tactique pour contenir l’enthousiasme de l’adversaire, poussé pas ses supporters, notamment dans les premières minutes du jeu.

Excepté Idriss Mhirsi, absent, tous les autres joueurs seront du rendez-vous, ce qui offrira au staff technique un éventail de choix et de solutions dans les différents postes. L’US Monastir est appelée à mettre fin à son inefficacité offensive en dehors de ses bases après avoir échoué à marquer lors de ses précédents déplacements continentaux face à Army Patriotic du Rwanda (0-1), Al Ahly d’Egypte (0-3) lors des deux tours préliminaires de la Ligue des champions et face à la RS Berkane (0-0) en 8e de finale bis de la coupe de la Confédération.

L’équipe comptera, par ailleurs, sur sa solidité défensive dont elle a fait preuve lors de la première phase du championnat de Ligue 1 (5 buts encaissés sur 14 matches) pour faire face à la ligne offensive du Real Bamako, qui a s’est avérée d’une grande efficacité lors de cette compétition, en l’emportant à domicile face à Hearts of Oak du Ghana et au Royal Leopards d’Eswatini, lors des tours précédents.

L’autre match du groupe, rappelle-t-on, opposera Young Africans au TP Mazembe, dimanche à Dar Essalam.