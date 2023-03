Foot – Coupe de la CAF (4e J/Gr D): l’US Monastir pour achever le TP Mazembé et mettre un pas en quarts

L’Union sportive monastirienne affrontera demain mercredi au stade Hamadi Agrebi de Radès, à partir de 14h, le TP Mazembé du Congo pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la coupe de la CAF.

Les protégés du serbe Darko Novic aborderont cette confrontation avec l’ambition de réaliser un troisième succès et porter leur capital points à dix pour conforter leur leadership dans le groupe D. Un succès qui sera synonyme de qualification précoce en quarts de la compétition, notamment, en cas de défaite ou de nul pour le dernier le Real Bamako du Mali, en déplacement en Tanzanie pour défier les Young africans.

C’est, également, avec un moral au beau fixe que les coéquipiers de Zied Aloui aborderont le match, à la faveur de leur victoire à l’aller contre ce même adversaire coriace du TP Mazembé chez lui (2-0) et le succès en championnat face à l’US Tataouine avec à la clé un leadership conservé.

Les ussémistes pourront pour l’occasion compter sur le soutien de leur supporters qui devraient venir en masse cet après-midi.

Néanmoins, la vigilance demeure de mise pour les fils de la capitale du Ribat devant un adversaire congolais qui demeure l’un des clubs les plus expérimentés dans la compétition avec cinq sacres en Ligue des champions et qui sait pertinemment qu’un mauvais résultats précipiterait son exclusion.

Pour rappel, la Confédération africaine de football (CAF) avait désigné l’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye pour diriger ce match.

- Publicité-