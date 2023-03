Foot – Coupe de la CAF (4e J/Gr D): Young Africans bat AS Bamako (2-0), l’US Monastir en quarts de finale

L’US Monastir est assurée d’aller en quarts de finale de la coupe de la Confédération de football pour la première fois de son histoire, à l’issue de la 4e journée de la phase de poules (Groupe D) marquée par sa victoire à Radès face aux Congolais du TP Mazembe (1-0), et le succès des Tanzaniens de Young Africans face aux Maliens de l’AS Réal Bamko (2-0).

Young Africans s’est imposé grâce à deux buts de Fiston Kalala Mayélé (8e) et Ducapel Moloko (68e).

Plus tôt dans la journée, l’US Monastir a pris le meilleur sur le TP Mazembe sur un but d’Aboubacar Traoré (3e).

A l’issue de cette journée, le représentant tunisien conforte son leadership du groupe D avec 10 points au compteur, et s’assure de figurer dans l’une des deux premières places qualificatives pour les quarts de finale, avant deux journées de la phase de poules.

Il s’agit d’une qualification historique du club tunisien en quarts de finale de cette compétition pour sa deuxième participation continentale.

Young africans qui suit avec 7 points, a pour sa part pris option sur la qualification au prochain tour, avant d’affronter l’US Monastir lors de la prochaine journée prévue le 19 mars.

La troisième place revient au TP Mazembe (3 points) qui reste toujours en course pour les quarts de finale, tandis que l’AS Real Bamako qui ferme la marche avec 2 points, est éliminée.

Groupe D :

Mercredi

US Monastir (Tun) – TP Mazembe (Rdc) 1-0

Young Africans (Tan) – AS Real Bamako (Mal) 2-0

Les résultats

Déjà joués :

Dimanche 26 février

TP Mazembe – US Monastir 0-2

Réal Bamako – Young Africans 1-1

Dimanche 19 février

Young Africans – TP Mazembe 3-1

Réal Bamako – US Monastir 1-1

Dimanche 12 février

TP Mazembe – Réal Bamako 3-1

US Monastir – Young Africans 2-0

Equipe Pts J G N D BP BC DIF

US Monastir 10 4 3 1 0 6 1 +5 Y. Africans 7 4 2 1 1 6 4 +2 TP Mazembe 3 4 1 0 3 4 7 -3 Réal Bamako 2 4 0 2 2 3 7 -4

Reste à jouer

Dimanche 19 mars

Réal Bamako – TP Mazembe

Young Africans – US Monastir

Dimanche 2 avril

TP Mazembe – Young Africans

US Monastir – Réal Bamako

NB : les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.