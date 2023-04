Foot-Coupe de la CAF (6e J/Gr D) USMo-Real Bamako(2-1): Les déclarations

Déclarations après le match ayant opposé l’US Monastir aux Real Bamako du Mali, dimanche à Radès, dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la coupe de la Confédération (groupe D).

Darko Novic (entraineur de l’US Monastir) : « Nous avons fait un bon match malgré la scénario de la première mi-temps et le but encaissé contre le cours du jeu ce qui nous a poussé à redoubler d’effort pour scorer à nouveau et finir la phase de poules sur un succès bien que nous terminons deuxième du groupe. Cette deuxième place ne nous empêchera pas pour autant d’être prêts pour les quarts de finale et de tenir tête à nos prochains adversaires quelle qu’en soit l’identité. En attendant, nous allons œuvrer à améliorer notre jeu collectif en prévision des prochaines échéances et de ce fait à trouver des alternatives pour palier les éventuelles absences ».

Bechir Ben Said (Gardien de but de l’US Monastir) : « Nous avons livré une bonne prestation pour finir la phase poules sur une bonne note et nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous mêmes en ce qui reste de la compétition pour aller le plus loin possible avant de songer à la coupe arabe.

Un rythme marathonien nous attend certes, mais notre ambition d’insuffler la joie chez nos supporters ne manquera pas de nous donner des ailes ».

Nouhoum Diané (entraîneur du Real Bamako) : »Nous ne méritons pas la défaite ce soir vu les efforts et le volume de jeu fourni par les joueurs tout au long du match. Finalement, on ne peut s’en prendre qu’à nous mêmes pour le nombre d’occasions ratées et le manque de lucidité devant la cage. Le manque d’expérience a, également, contribué à notre échec devant un adversaire coriace qui a désormais ses traditions dans la compétition. L’US Monastirienne n’était cependant pas meilleure ce soir, mais le sort du match s’est joué sur des détails ».

