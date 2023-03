Foot – Coupe de la CAF : « Nous sommes déterminés à battre le TP Mazembe et valider notre qualification »

L’entraineur de l’US Monastir, le Serbe Darko Novic, a affirmé, mardi, que son équipe est prête pour le match face au TP Mazembe, prévu mercredi au stade Hammadi Agrebi de Radès, pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la coupe de la Confédération (groupe D)

Lors d’une conférence de presse d’avant-match, tenue à la salle des conférences du stade de Radès, le technicien serbe a souligné que l’US Monastir est déterminée à décrocher sa troisième victoire en phase de poules pour conforter son leadership du groupe et assurer sa qualification en quarts de finale.

Il a indiqué que les conditions de ce match diffèrent de celles de Lubumbashi où l’équipe tunisienne s’était imposée par 2 buts à 0, ajoutant que « la pression pèsera surtout sur les Angolais, mais il ne faut pas rater cette occasion de valider notre ticket pour les quarts de finale, même si le match s’annonce très disputé ».

Il a estimé que ses joueurs ont acquis assez d’expérience pour bien gérer la pression ainsi que les déplacements, en vue d’aller le plus loin possible dans cette compétition.

De son côté, le joueur de l’US Monastir, Youssouf Oumarou, a déclaré qu’il s’attendait à un match difficile, mais il s’est montré rassurant quant à la capacité de ses coéquipiers à décrocher les trois points de la victoire.

« Nous aurons affaire à l’une des équipes les plus redoutables du continent, quintuple champion d’Afrique, qui sera amenée à bien défendre sa réputation malgré sa défaite à domicile et sa troisième place du groupe, d’autant plus qu’elle aura besoin d’une victoire pour se relancer dans la course ».

Il a conclu que les bons résultats enregistrés jusque-là par l’US Monastir sont le fruit d’un grand travail collectif.

Rappelons qu’en cas de victoire face au TP Mazembe (3e, 3 pts) associée à une défaite ou un match nul entre Real Bamako (4e, 2 pts) et Young Africans tanzanien (3e, 4 pts), l’US Monastir (1er, 7 points) pourra valider dès cette journée sa qualification en quarts de finale.

Le coup d’envoi du match sera donné mercredi à partir de 14h00 par l’arbitre sénégalais Maguette Ndaye.

