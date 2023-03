Foot-Coupe de la Confédération (4e journée): résultats des matchs

Résultats des rencontres de la 4e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputées mercredi :

Groupe A :

Marumo Gallants (Afrique du Sud) – USM Alger (Algérie) 2-0

Al-Akhdar SC (Libye) – FC St-Eloi Lupopo (RD Congo) 1-1

Groupe B :

Rivers United (Nigeria) – Motema Pembe (RD Congo) reporté

Diables Noirs (Congo) – ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) 0-1

Groupe C :

ASKO Kara (Togo) – Pyramids FC (Egypte) 1-4

Futures FC (Egypte) – FAR Rabat (Maroc) 2-0

Groupe D :

US Monastir (Tunisie) – TP Mazembe (RD Congo) 1-0

Young Africans (Tanzanie) -Real Bamako (Mali) 2-0

NB : les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.

