Foot-Coupe de Tunisie (16e): Le C.Africain élimine l’Etoile du Sahel

Le Club Africain a remporté le choc des seizièmes de finale de la coupe de Tunisie de football, en éliminant l’Etoile du Sahel (1-0), en clôture de ce tour, disputé vendredi au stade de Radès.

Les rouge et blanc ont du attendre les premières prolongations pour assurer leur qualification au prochain tour après l’ouverture du score sur une tête de Hamdi Labidi (98). Au terme du temps réglementaire, les deux équipes n’ont pu se départager (0-0).

En huitièmes de finale, prévus les 6 et 7 juin, les clubistes affronteront le CS Takelsa, vainqueur mercredi de l’ES Fahs 3-3 (4-3 tab).

Le Club Africain rejoint en huitièmes de finale les équipes du CS Sfaxien, tenant du titre, de l’Espérance de Tunis, de l’US Ben Guerdane et de l’US Tataouine qui ont décroché plus tôt leur qualification.

Ces derniers accompagneront au prochain tour le CA Bizertin, le CS Chebba, l’AS Marsa, l’ES Krib, l’ES Haffouz, l’US Tataouine, l’ES Zarzis, l’AS Rejiche et le CS Takelsa qui avaient composté leur ticket mercredi et jeudi, ainsi que le CS Hammam-lif, qualifié suite au forfait de de son adversaire, le CS Tabarka.

Une seule équipe manque à l’appel après l’arrêt du match JS Majel Belabbes-CS Msaken, mercredi, à la 86 alors que les Msaknis menaient par 2 buts à 1.

Vendredi, le dernier lot des 16e de finale a vu les principaux acteurs de la Ligue assurer leur qualification sans difficultés, de surcroit en déplacement, à l’instar du tenant du titre sfaxien qui a éliminé l’ES Metlaoui (3-0).

Les Sfaxiens qui se sont imposés grâce à trois réalisations de Walid Karoui (55), Hichem Nakkache (72) et Al Hussein Ali (85), poursuivront la défense de leur titre en affrontant au prochain une autre équipe de Ligue 1, l’US Tataouine, victorieuse mercredi de l’EM Mahdia (3-1).

En déplacement à Chammekh, l’Espérance de Tunis est rentrée également avec trois buts en poche et une qualification facile aux dépens de la « Zitouna » locale. Les buts sang et or ont été l’oeuvre de Mohamed Amine Ben Hammouda auteur d’un doublé (31 et 51) et de Anis Badri (55 sp).

Au prochain tour, les protégés de Radhi Jaidi affronteront le vainqueur du match JS Majel Belabbes-CS Msaken.

L’US Ben Guerdane a réussi également son déplacement à Sebikha en ramenant trois buts signés Fakhreddine Ouji (47), Wadhah Zaydi (54) et Rafik Kamerji (57) contre un but de Kabil Othmani (70) pour les locaux. La formation de Ben Guerdane recevra l’équipe divisionnaire de l’ES Haffouz qui a éliminé jeudi l’ES Sidi Alouane (3-1 ap).

L’US Monastir a également assuré sa qualification en déplacement chez le CS Medjez ElBab (1-2) sur trois buts inscrits par Hakim Tka (20), Houssem Tka (43) et Heykel Chikhaoui (90) alors que l’équipe hôte a réduit le score à la 86e par Anis Aissani.

Au prochain tour, les usémistes croiseront le fer avec l’AS Rejiche tombeur mercredi de l’ES Hammam-Sousse aux tirs au but (3-2).