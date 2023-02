Foot – Coupe de Tunisie (16es de finale): Désignation des arbitres

Désignation des arbitres des rencontres des 16es de finale de la coupe de Tunisie 2022-2023, édition Hedi Chaker, prévues les 12, 15 et 16 février en cours (tous les matchs à 13h30):

Dimanche 12 février:

A Manzel Bourguiba:

SA Manzel Bourguiba – ESH Sousse Arb: Dorsaf Guenouati

A Bousalem:

US Bousalem – Stade Tunisien Arb: Fraj Abdellaoui

A Sousse:

Etoile du Sahel – AS Soliman Arb: Mehrez Melki

A Msaken:

CS Msaken – AS Réjiche Arb: Houssem Boulares

A Kairouan:

CS Chebba – CS Hammam-Lif Arb: Walid Ouni

A Omrane:

JS Omrane – EO Sidi Bouzid Arb: Hamza Abid

A Tozeur:

LPS Tozeur – EGS Gafsa Arb: Ali Mokhtar

A Sfax:

CS Sfaxien – SS Sfaxien Arb: Khalil Trabelsi

A Megrine :

AS Megrine – CA Bizertin Arb: Abdelhamid Badreddine

A Belkalta:

Ghezal Bekalta – ES Bouhajla Arb: Sofien Mansri

A Kasserine:

AS Kasserine – ES Radésienne Arb: Houssem Haj Ali

Bir Bouragba:

CS Hammamet – O Béja Arb: Nabil Hamadi

A Tataouine:

US Tataouine – ES Métlaoui Arb: Nasrallah Jaouadi

Mercredi 15 février

A Radès:

Espérance ST – ES Jerba Arb: Karim Khémiri

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – US Monastir Arb: Oussama Razgallah

Jeudi 16 février:

A Radès:

Club Africain – EM Mahdia Arb: Khalil Jarii

