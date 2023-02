Programme des quarts de finale de la coupe de Tunisie de football 2022-2023 « édition Hédi Cheker », prévus dimanche 26 février (Tous les matchs à 13h30):

Dimanche 26 février:

A Manzel Bourguiba:

SA MAnzel Bouzelfa – C Africain

A Sfax:

CS Sfaxien – O Béja

Stade à déterminer:

S Tunisien – ES Métlaoui

Dimanche 26 février ou Dimanche 5 ars:

A Radès:

Espérance ST Vs US Ben Guerdane – CA Bizertin

