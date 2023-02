Foot-Coupe de Tunisie: Programme des 16es de finale

Programme des rencontres des 16es de finale de la coupe de Tunisie 2022-2023, édition Hedi Chaker », prévues les 12, 15 et 16 février en cours (tous les matchs à 13h30):

Dimanche 12 février:

A Manzel Bourguiba:

SA Manzel Bourguiba – ESS Sousse

A Bousalem:

US Bousalem – S Tunisien

A Sousse:

ES Sahel – AS Soliman

A Msaken:

CS Msaken – AS Réjiche

A déterminer:

CS Chebba – CSH Lif

A Omrane:

JS Omrane – EO Sidi Bouzid

A Tozeur:

Jridet Tozeur – EGS Gafsa

A Sfax:

CS Sfaxien – SS Sfaxien

A Belkalta:

Ghezal Bekalta – ES Bouhajla

A Kasserine:

AS Kasserine – ES Radésien

Bir Bouragba:

CS Hammamet – O Béja

A Tataouine:

US Tataouine – ES Métlaoui

Mercredi 15 février

A Radès:

Espérance ST – ES Jerba

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – US Monastir

Jeudi 16 février:

A Radès:

C Africain – EM Mahdia

