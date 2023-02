Foot-Coupe d’Espagne (FC Barcelone): Lewandowski incertain contre le Real

L’attaquant polonais Robert Lewandowski, blessé

à la cuisse gauche, est incertain pour le match aller des demi-finales de

la Coupe du Roi jeudi contre le Real Madrid, a annoncé lundi le FC

Barcelone.

Lewandowski « souffre d’une gêne musculaire au niveau du biceps fémoral de

la jambe gauche », a indiqué dans un communiqué le club, précisant que la

durée de son absence dépendrait de l’évolution de sa blessure.

Pour ce choc à Madrid, le FC Barcelone doit déjà se passer de Pedri et

d’Ousmane Dembele.

Lewandowski, 34 ans, est le meilleur marqueur du FC Barcelone avec 25 buts

inscrits toutes compétitions confondues depuis son transfert du Bayern

Munich l’été dernier.

Selon le média espagnol Relevo, le Polonais devrait rester au repos deux

semaines et revenir à temps pour le clasico de la Liga entre le Barça et le

Real le 19 mars. D’autres médias indiquent toutefois qu’il pourrait faire

son retour plus tôt.

La demi-finale retour de la Coupe d’Espagne aura lieu le 5 avril.

Le Barça est leader de la Liga avec sept points d’avance sur le Real

malgré sa défaite surprise à Alméria (1-0) dimanche, trois jours après

avoir été éliminé de la Ligue Europa par Manchester United en huitièmes de

finale.

