Foot-Coupe du monde 2026: vers un format de 12 poules de 4 équipes, 104 matchs en 39 jours

La Coupe du monde 2026 de football, la première en présence de 48 nations, devrait se dérouler sous un format de 12 poules de 4 équipes, a indiqué mardi RMC Sport.

« Le nouveau format du Mondial 2026, devrait être validé ce mardi à l’issue d’une réunion à la Fifa. Exit l’idée des poules de trois, pour revenir à un format plus traditionnel de 12 groupes de quatre équipes », précise la même source.

La Coupe du monde 2026 se déroulera aux Etats-Unis, au Canada, et au Mexique.

Une réunion a été organisée lundi entre le président de la Fédération internationale (Fifa) Gianni Infantino et les présidents des six confédérations (UEFA, Conmebol, Concacaf, CAF, AFC, OFC) afin de discuter de l’organisation du premier Mondial à 48 équipes.

Un accord a été trouvé: exit l’idée de 16 poules de trois. Le format retenu garde le système des groupes de quatre équipes (12 poules) pour garder un certain suspense et limiter des éliminations après seulement deux rencontres. Les deux meilleurs de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16es de finale, explique RMC Sport.

En 2026, il y aura 104 rencontres en 39 jours (contre 64 matchs en 31 jours jusqu’en 2022). La finale aura lieu le 19 juillet 2026. Il faudra donc disputer désormais huit matchs pour aller au bout du Mondial. Ce nouveau format doit être validé ce mardi à l’issue d’un conseil d’administration de la Fifa.

Le Mondial à 48 équipes donne la part belle aux équipes d’Amérique du Sud (6 à 7 places) et nord-américaines (6 à 8 places, dont trois aux pays hôtes, à savoir les Etats-Unis, le Canada et le Mexique). La Confédération africaine enverra 9 ou10 sélections, alors que l’Asie bénéficiera de 8 ou 9 tickets. 16 équipes européennes seront de la partie.