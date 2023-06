Foot – Coupe du Monde U20 (1/8es de finale): la Tunisie, dominée par le Brésil (1-4), est éliminée

La sélection tunisienne des moins de 20 ans a été éliminée en huitièmes de finale de la Coupe du Monde U20 de football de la FIFA 2023 après sa défaite devant son homologue brésilienne (1-4), mercredi à l’Estadio Unico Diego Armando Maradona, à La Plata (Argentine). Les Brésiliens ont ouvert la marque par Marcos Leonardo à la 11e sur penalty et ont doublé le score par Andrey Santos à la 31e, avant de compléter le match en infériorité numérique suite à l’expulsion de Robert Renan à la 45e.

En seconde période, les protégés de Montassar Louhichi se sont montrés plus entreprenants offensivement se créant plusieurs occasions de réduire le score. Il sont même parvenus à inscrire un but par Raki Aouani à la 77e, mais après recours à la VAR, le but n’a pas été validé.

Malgré leur infériorité numérique, les Brésiliens revenaient à la charge et parvenaient à inscrire deux buts dans les arrêts du jeu par Matheus Martins (90+1) et Andrey Santos, auteur d’un doublé (90+10) avant que le Tunisien Mahmoud Ghorbel ne sauve l’honneur à la fin du temps additionnel (90+13).

Le Brésil passe ainsi tranquillement en quarts de finale, tandis que l’aventure s’arrête pour le onze national qui s’était qualifié pour les huitièmes de finale en tant que l’un des quatre meilleurs troisièmes des groupes, à l’issue du premier tour.

Logés dans le groupe E lors du premier tour, les Aiglons de Carthage ont concédé deux défaites devant l’Angleterre et l’Uruguay et remporté une victoire face à l’Irak (3-0).

Voici la formation de la Tunisie alignée face au Brésil: Dries Arfaoui, Mahmoud Ghorbal, Raed Bouchniba, Ali Saoudi, Karim El Abed, Samy Chouchane (Youssef Snena 85), Mohamed Wael Derbali, Yassine Dridi (Jibril Othmane 67), Mohamed Dhaoui, Bechir Yacoub (Raki Aouani 61), Chaim El Djebali.

- Publicité-