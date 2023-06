Foot – Coupe du roi Salmane (2e tour préliminaire retour): L’US Monastir bat Al Muharreq bahreini 1-0 et valide son ticket pour la phase finale

L’Union sportive monastirienne a validé son ticket pour la phase finale de la coupe du Roi Salmane des clubs arabes de football, en battant la formation bahreïnie d’Al Muharreq (1-0), en match retour du deuxième tour préliminaire, disputé mercredi à Manama.

Le représentant tunisien qui a également remporté le match aller il y a une semaine à Monastir sur le score de 2 buts à 0, s’est imposé grâce à un de but du Nigérien Youssouf Oumarou à la 75e.

Il rejoint ainsi l’Espérance de Tunis, exemptée des tours préliminaires et qualifiée d’office en phase finale, en attendant la qualification du CS Sfaxien dont le match aller du second tour préliminaire face à Al Hilal du Soudan a été reporté à une date ultérieure.

Grâce à ce double succès, les coéquipiers de Béchir Ben Said disputeront la phase finale de la compétition arabe qui se déroulera en Arabie Saoudite dans le cadre du groupe C en compagnie d’Al Nasr et d’Al Shabab saoudiens et du Zamalek d’Egypte.

La Coupe du Roi Salmane qui aura lieu du 20 juillet au 5 août réunira 16 clubs répartis en 4 groupes.

Voici la composition des poules :

Groupe A : Espérance de Tunis (Tunisie), Al Ittihad (Arabie Saoudite), Al Shorta (Irak), Vainqueur CS Sfaxien (Tuniei) – Al Hilal (Soudan)

Groupe B : Al Sadd (Qatar), Wydad Casablanca (Maroc), Ahli Tripoli (Libye), Al Hilal (Arabie Saoudite)

Groupe C : Zamalek (Egypte), US Monastir (Tunisie), Al Nassr (Arabie Saoudite), Al Shabab (Arabie Saoudite)

Groupe D : CR Belouizdad (Algérie), Raja Casablanca (Maroc), Nouadhibou (Mauritanie) ou Al Koweït (Koweït), Al Wehda (Emirats Arabes Unis).

