Foot – Coupe du Roi Salmane des clubs (GrA/3e J) : l’Espérance et le CS Sfaxien (0-0), les deux clubs éliminés

L’Espérance de Tunis et le CS Sfaxien ont été éliminés de la Coupe du Roi Salmane des clubs arabes de football après s’être renvoyés dos à dos (0-0) dans leur face-à-face, mercredi au stade de Taef (Arabie Saoudite), comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de poules (Groupe A).

Ce sont les Saoudiens d’Al Ittihad et les Irakiens d’Al Shorta qui disputeront les quarts de finale malgré la victoire des premiers face aux deuxièmes (2-1), dans l’autre match du groupe.

Al Itiihad a pris le meilleur sur son adversaire grâce à deux buts de Ahmed Bamsauda (36) et Karim Benzema (84 sp), après l’égalisation d’Al Shorta par Boubacar Moumouni (80).

Au terme de cette troisième journée, les Saoudiens terminent en tête avec 9 points devant les Irakiens (4 points), tandis que l’Espérance est troisième avec 2 points devant le CS Sfaxien (1 point).

Rappelons que les deux premiers de chacune des quatre poules se qualifient pour les quarts de finale prévus les samedi 5 et dimanche 6 août.

Les demi-finales se joueront le mercredi 9 août, alors que la finale au lieu le samedi 11 août.

Les résultats

Groupe A :

2 août

Espérance de Tunis – CS Sfaxien 0-0

Al Ittihad – Al Shorta 2-1

Déjà joués

30 juillet

Espérance de Tunis – Al Shorta 0-0

CS Sfaxien – Al Ittihad 0-1

27 juillet

CS Sfaxien – Al Shorta 0-1

Espérance de Tunis – Al Ittihad 1-2

Classement PTS J

1. Al Ittihad 9 3 qualifié

2. Al Shorta 4 3 qualifié

3. Espérance 2 3

4. CS Sfaxien 1 3

