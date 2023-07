Foot – Coupe du Roi Salmane : l’US Monastir s’envole pour l’Arabie Saoudite

L’US Monastir s’envole ce lundi pour l’Arabie Saoudite avec une délégation de 26 joueurs pour prendre part à la coupe du Roi Salmane des clubs de fooball, prévue du 27 juillet au 12 août.

La liste est composée de : Béchir Ben Said, Sadok Yedaas, Rayane Besbes, Wael Ben Othmane, Chiheb Salhi, Iheb Khefacha, Fabrice Zeguei, Hichem Baccar, Fourat Soltani, Pacome Agboke, Boubacar Sarr, Ala Dridi, Abdelkader Boutiche, Amine Ben Amor, Mongo Bene, Yassine Wali, Faycal Manai, Ahmed Jaffali, Mohamed Medfai, Idriss Mhirsi, Boubacar Traore, Zied Aloui, Chiheb Jebali, Adem Kouraichi, Aziz Ouerfelli et Haythem Dhaou.

L’équipe vient d’achever un stage de préparation à Monastir au cours duquel elle disputé un match amical face à l’équipe tanzanienne de Azam perdu sur le score de 1 but à 2.

Lors de la phase de groupes de la coupe arabe, l’US Monastir affrontera les équipes de Zamalek d’Egypte (28 juillet), d’Al Nasr saoudien (31 juillet) et d’Al Chabab saoudien (3 août).

- Publicité-