Foot – CS Sfaxien : résiliation du contrat de l’entraineur Giacobacci

Le Club Sportif Sfaxien a annoncé, mardi, sur sa page officielle facebook, qu’il vient de résilier le contrat de l’entraineur de l’équipe seniors de football Maurizio Giacobacci.

Le club précise que toutes les formalités légales, administratives et financières ont été achevées pour la résiliation du contrat à l’amiable entre le CS Sfaxien et l’entraineur italien.

Giacobacci s’était engagé avec le club sfaxien en décembre dernier en remplacement de Karim Dalhoum.

Sous sa houlette, l’équipe de la capitale du sud a remporté deux victoires, fait trois matches nul et concédé trois défaites, arrachant difficilement une place aux play-offs du championnat de Ligue 1 en terminant à la 4e place de la poule A avec 16 points.

En coupe de Tunisie, la formation sfaxienne, tenante du titre, a atteint également difficilement les quarts de finale grâce aux tirs au buts (3-0) contre la JS Omrane.

