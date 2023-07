Foot – CS Sfaxien : toutes les nouvelles recrues qualifiées

Le CS Sfaxien annonce qu’il vient d’enregistrer tous les joueurs nouvellement recrutés sur la liste internationale, à savoir les joueurs étrangers Diby Berenger, Gnaly Stephane, Alassane Doumbia, Constant Kouamé et Jean Arial Koffi et le Tunisien Wadhah Zaidi.

Le club a également qualifié, mardi, le joueur irakien Hussein Ali Saadi afin qu’il puisse être à la disposition du staff technique à partir du premier match de l’équipe face à Al Chorta irakien, comptant pour la première journée de la coupe du Roi Salmane des clubs.

La délégation du CS Sfaxien, double vainqueur de la coupe arabe (ancienne version) en 2000 et 2004, est arrivée mardi à la ville saoudienne de Taef afin de prendre part à la coupe arabe des clubs, dans le cadre de la poule A composée également d’Al Chorta irakien, d’Al Ittihad saoudien et de l’Espérance de Tunis.

Programme des matches du CS Sfaxien :

Jeudi 27 juillet :

16h00 à Taef : CS Sfaxien – Al Chorta

Dimanche 30 juillet :

20h00 à Taef : Al Ittihad – CS Sfaxien

Mercredi 2 août :

16h00 à El Beha : Espérance de Tunis – CS Sfaxien

